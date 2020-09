Brigitte De Pauw a notamment exercé la fonction de directrice de l’agence d’aide à domicile Familie Hulp, avant de rejoindre le cabinet du ministre bruxellois Jos Chabert (CD&V) pendant une quinzaine d’années. Elue conseillère communale à Jette en 1999, elle devint échevine du personnel et de la culture néerlandophone entre 2006 et 2012, ainsi que députée au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale entre 2004 et 2014.

Au CPAS, elle passe désormais la main à Joris Poschet (LBJette). Au cours des deux législatures précédentes, Brigitte De Pauw et son équipe ont fait aboutir une série de projets, dont la rénovation de la maison de repos, l'épicerie solidaire CABA Jette et le projet 1000 jours pour mon enfant qui permet d’accompagner les jeunes parents issus de milieux précarisés pour leur permettre d’accueillir leurs enfants dans les meilleures conditions.

Joris Poschet, 37 ans, était auparavant conseiller au CPAS, député flamand et bruxellois et sénateur. Depuis 2018, il est chef de groupe pour LBJette au sein du conseil communal jettois.

"C'est un grand honneur de pouvoir exercer cette importante fonction. Je suis heureux d’intégrer cette équipe solide et compte bien m’investir à 100% pour poursuivre sur la voie d’un CPAS efficace, humain et durable. Le CPAS doit veiller à ce que chaque Jettois.e puisse mener une vie digne mais se doit aussi d’éviter les abus, car c’est bien avec l'argent des contribuables que nous travaillons. Les droits et les devoirs vont donc de pair. L'attention portée aux plus jeunes et aux plus âgés est également centrale. La lutte contre la solitude constituera une de nos priorités. Enfin, et ce sera un enjeu important des prochaines années, je souhaite travailler à de meilleures synergies avec la commune afin de garantir une gestion intelligente de nos bâtiments, de nos personnels et de nos ressources."