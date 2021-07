Entre 2015 et 2018, l'avenue Charles Woest devant le parvis de Notre-Dame de Lourdes à Jette a été le théâtre de nombreux accidents.précise Natahlie De Swaef (Groen), échevine de la mobilité de Jette. En cause le manque de visibilité au niveau des rails du tram. Selon une information de La Capitale, la commune de Jette et la Stib (Société de transport intercommunaux de Bruxelles) ont demandé à Bruxelles Mobilité de mettre en œuvre des aménagements pour éviter ces accidents. A partir de la rentrée, il ne sera donc plus possible de traverser en voiture l'avenue, et donc les voies du tram, au niveau de l'église.Les raisons de ce nouvel aménagement sont la sécurité routière et la fluidité des trams qui passent en site propre sur cette avenue.

"L'autre raison est que nous souhaitons l'apaisement de quartier, précise l'échevine Ecolo. On travaille sur les sens de circulation des rues. Par exemple, nous allons faire passer la rue Vandervleet en zone résidentielle. La rue sera partagée entre tous les usagers".

L'échevine réalise que pour les habitants du quartier, la fermeture des traversées bousculera leurs habitudes. "Il y a d'autres traversées plus haut et plus bas. Cela leur fera faire un petit détour", on le reconnaît.

Pour rappel, cette avenue régionale a été complètement réaménagée et en travaux pendant plus de trois ans entre 2013 et 2016. Le ministre de la mobilité de l'époque Pascal Smet (one.brussels), était venu inaugurer la fin des travaux en avril 2016 avec le bourgmestre Hervé Doyen (CDH).