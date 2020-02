La Plume verte d’Ecolo-Groen est octroyée chaque année à une personne ou une organisation qui a œuvré l’année écoulée à embellir Jette sur le plan culturel, social et/ou écologique.

Chaque année, la Plume verte invite les Jettois à élire leur projet favori. Les trois projets nominés cette fois-ci étaient Velokanik, La houblonnière de Jette et la rue scolaire Verbeyst. Dimanche lors de la traditionnelle Fête des crêpes de la locale Ecolo-Groen, les bénévoles, élèves, enseignants et direction de Saint-Pierre et Sint-Pieters ont été déclarés lauréats de l'édition 2020.

Pour rappel, la rue scolaire Verbeyst a été inaugurée le 23 semptembre 2019, après la mobilisation des parents, de Café filtré et des directions d'écoles. Désormais, seuls les piétons, cyclistes et voitures de services sont les bienvenus entre 8h et 8h50, ce qui fait de cet axe la plus grande rue scolaire de Bruxelles.

"La rue scolaire favorise une meilleure qualité de l’air et favorise les contacts entre parents lors de cette acquisition temporaire de l’espace public. Ce sont au total 2 600 élèves, répartis dans les quatre établissements scolaires (sections primaires et secondaires du Collège Sint-Pieters côté néerlandophone et Collège Saint-Pierre côté francophone) qui sont ainsi amenés à privilégier les transports en commun, le vélo ou la marche à pied pour se rendre à l’école, redécouvrant ainsi ce qu’on appelle le chemin des écoliers", se réjouit la locale Ecolo-Groen.