Quatre jours durant, vous pourrez déposer vos encombrants ménagers dans des conteneurs mobiles qui seront installés en quatre endroits de la commune. Ils seront accessibles de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h.

Le 1er mars, les autorités locales vous donnent rendez-vous avenue P. de Merten (entre la chaussée de Jette et l'avenue de Jette, entrée par la chaussée de Jette). Le 2 mars, le conteneur se trouvera place Cardinal Mercier (entrée par l'avenue Secrétin et la rue L. Théodor). Le jour suivant, il se situera rue J. Schuermans (derrière le parking de l'église Saint-Joseph, entrée par la rue J. Ballings). Enfin, le 4 mars, rendez-vous rue A. Gomand (entrée par la rue de la Résistance).

Durant ces journées, le stationnement et la circulation seront interdits dans les rues concernées et les garages seront inaccessibles de 7h à 19h. Pour plus de précisions sur ce que vous pouvez déposer dans le conteneur, rendez-vous sur le site de la commune.