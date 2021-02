Des poiriers, des pommiers et des cognassiers. Cette année, pour sa sixième édition, l'opération "Plantez un arbre" est un franc succès, s'enthousiaste Claire Vandevivere, l'échevine du développement durable et de l'environnement de la commune de Jette. La commune offre aux habitants qui le souhaitent un arbre ou un arbuste à planter dans leur jardin. Cette année, Jette a commandé 231 plants, principalement des fruitiers. Au total, depuis le début de l'opération, 817 arbres ont été plantés dans les domiciles des Jettois.

Pour l'échevine, cette opération entre dans son objectif de créer un maillage vert dans la commune.

La réalisation du plan arbres de la commune est lancé

L'arbre est au cœur de plusieurs mesures jettoises. Le Collège a voté pour un plan arbre dans le cadre d'un plan air climat de la Commune. Concrètement, la commune de Jette prévoit d'augmenter la plantation d'arbres dans le paysage urbain jettois afin d'améliorer la qualité de l'air et réduire l'impact des épisodes caniculaires en créant des zones d'ombres et de îlots de fraîcheur. La Région participe à ce plan en octroyant à la commune un subside de 40 000 euros.

La rédaction de ce plan arbre devrait être terminée fin du premier semestre 2022. Il débutera par la mise à jour de l’inventaire informatisé de tous les arbres en voirie communale à Jette et déterminera le nombre d’arbres supplémentaires à planter dans les années à venir ainsi que les lieux prioritaires de ces plantations, en voirie, sur les places, les ronds-points et dans les intérieurs d’îlots. Les habitants et les associations seront associés à la démarche. A l’heure actuelle, rien que le long de ses voiries communales.