La commune mise notamment sur la collaboration avec la Région, la rationalisation des poubelles publiques et la sensibilisation.

Sacs poubelles sortis en dehors des jours autorisés, dépôts clandestins et dépôts sauvages (papiers, canettes, mégots) sont les trois actes de malpropreté publique les plus observés à Jette. Pour lutter contre ces infractions, la commune s'apprête à lancer son Plan propreté 2020-2025, fruit d'un an de discussions avec les acteurs de terrain et les partis de la majorité.

La note se décline en dix axes, dont la collaboration entre la commune et la Région. "Travailler avec les autres niveaux de pouvoir est indispensable en termes de propreté publique. Nous avons par exemple demandé à la Région de retirer 68 poubelles Vigipirates qui se trouvent sur ses voiries car leurs larges dimensions attirent énormément de saletés, indique Mounir Laarissi (LBJette), échevin de la Propreté publique. On soutient en revanche l'investissement de la Région dans des poubelles compacteurs de déchets de type Big Belly. Elles ont commencé à voir le jour sur le piétonnier et on aimerait en placer quelques-unes aux endroits forts fréquentés de la commune, comme la place du Miroir." Une déchetterie régionale Recypark devrait en outre voir le jour dans le quartier Pannenhuis.

Deuxième axe majeur, la poursuite du processus de diminution du nombre de poubelles publiques. Cinquante poubelles ont déjà été retirées, notamment dans les zones résidentielles et à proximité des voiries régionales. "On va évidemment maintenir les poubelles dans les zones commerçantes, à proximité des écoles et des arrêts de transports en commun mais on veut surtout responsabiliser les citoyens et ainsi diminuer la charge de travail de nos équipes. D'autres communes ainsi que la Région entament d'ailleurs elles aussi une réflexion en ce sens."

Un travail de sensibilisation sera en outre réalisé dans les écoles et auprès des commerçants et des maraîchers. Pour ce qui est de la répression, la commune se dit prête à augmenter les amendes mais aussi à réfléchir à des peines alternatives (passer une journée avec le service propreté). "Le sentiment de sécurité et la qualité de vie dépend en grande partie de l'état de la propreté publique. Cela passe par la sensibilisation mais aussi par la répression quand c'est nécessaire, grâce à une équipe renforcée. Dans une opération conjointe avec la police et la commune, Bruxelles Propreté a dressé douze PV hier après-midi dans une quinzaine de rues."

Si le plan de propreté présenté au collège communal présente les perspectives stratégiques de l'échevin, un plan d'action concret a été développé avec les services de propreté publique. "Nous avons divisé la commune en 18 quartiers que nous évalueront un par un au cours des prochains mois, explique le chef du service de propreté publique Gregory Koko. Faute de personnel disponible ou compétent, nous avons du revoir certains objectifs. Il n'est par exemple pas possible d'évaluer toutes les rues d'un quartier chaque jour car cela demande trop de temps à nos équipes. Nos agents se concentrent donc désormais sur deux rues par jour. C'est un projet très ambitieux qui nous permettra de savoir quelles poubelles sont utiles ou non, quelles rues nécessitent un entretien particulier, etc."