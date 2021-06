Ce vendredi 11 juin Joris Poschet (CD&V), le président du Centre Public d'action sociale (CPAS) de Jette a inauguré la fresque "Jette" de l’artiste Hardy Hilton, en hommage à Marc Daniels, conseiller au CPAS emporté le 10 mai 2021 par le Covid 19.

Le projet artistique consiste en une fresque aérienne de la commune de Jette, enrichie d’un focus sur ses pôles sociaux et ses principaux lieux de vie. C’est en 2018, suite à l’inauguration des nouveaux locaux de l’accueil que le CPAS a fait appel au talent de l’artiste Hardy Hilton, qui a déjà collaboré dans le passé avec le CPAS de Saint-Gilles. Un comité de suivi a été mis en place autour de l’artiste, au sein duquel Marc Daniels s'est montré particulièrement actif et investi, jamais avare en conseils et encouragements. D'où le clin d'œil réalisé en son honneur.

"L’inauguration de ce vendredi a été reportée plusieurs fois en raison de la crise sanitaire, c’est donc un acte d’espoir et de confiance en l’avenir, mais aussi un hommage sincère à Marc Daniels, qui s’est impliqué pleinement dans sa fonction de conseiller au CPAS de Jette et qui restera dans nos mémoires, souligne le président Joris Poschet.

La fresque sera exposée dès ce lundi à l’accueil du CPAS de Jette et sera donc accessible au public jettois. Elle sera plus particulièrement mise en valeur lors du prochain parcours d’artiste jettois en 2022.