Après les bars et les cafés, ce sont les restaurants qui doivent à nouveau fermer leurs portes ce lundi pour lutter contre la transmission du coronavirus. Attristé par cette situation, un habitant de Jette a souhaité réagir. Samedi, il a créé un groupe Facebook permettant aux restaurateurs proposant des plats à emporter de promouvoir leurs services.

"Je suis aussi très attristé par cette situation douloureuse pour nos amis de l'Horeca et je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose. Je me permets de vous demander chers amis, si vous connaissez des restaurants jettois susceptibles d'être intéressés par cette aide, de les contacter et les inciter à se faire connaitre sur cette page. Si certains restaurants n'ont pas la possibilité de faire du take-away et qu'ils se retrouvent avec des stocks de denrées périssables, ils pourront aussi sur cette page trouver de l'aide", explique Philippe Piret.