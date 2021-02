"En me levant, je trouvais qu'il faisait un peu froid dans l'appartement. J'ai voulu allumer le chauffage mais impossible." Une panne de chaudière a impacté jeudi matin environ 350 logements de la société de logements sociaux des communes de Jette et Ganshoren (Lojega). En cause : le gel d'une canalisation d'eau froide. Les immeubles Esseghem 2, 3 et 4 de la rue Jules Lahaye, à Jette, se sont ainsi retrouvés sans chauffage ni eau chaude.

"Ce n'est pas la première fois que ça arrive mais par ce temps, c'est plus compliqué, déplore Amal, l'une des locataires concernées. Pour moi, c'était très dur parce que j'ai des problèmes de santé donc le froid ne me fait pas du bien. J'ai directement contacté un responsable pour qu'ils nous dépannent, ce qu'ils ont fait."

Une cellule d'urgence a été convoquée jeudi par le bourgmestre Hervé Doyen (CDH) pour dégager des pistes de solution. Des chaufferettes, des couvertures et un relogement éventuel ont été proposés aux locataires. "A ma connaissance, personne n'a demandé à être relogé mais plusieurs locataires ont demandé une chaufferette", précise un technicien Lojega. De nombreux ménages ont cependant fait sans, comme celui de Christiane, à la retraite : "On s'est habillés chaudement et on est restés sous la couette."

© D.R.

"La Croix-Rouge est restée jusqu'à 23h pour les personnes qui en avaient besoin, ajoutent des jeunes du quartier. Vers 21h, le chauffage fonctionnait à nouveau." Deux chaudières externes de secours ont en effet été acheminées et activées jeudi en début de soirée. Les locataires des immeubles Esseghem 2, 3 et 4 ont donc pu se réveiller ce vendredi matin dans une relative chaleur de 18 à 19 degrés.

En parallèle, les techniciens ont entamé ce vendredi matin la réparation de la chaudière principale pour réacheminer l’eau chaude vers les logements. Vers midi, l’accès a été rétabli et les habitants ont pu bénéficier à nouveau du chauffage et de l’eau chaude. Les réparations continuent pour une remise en route complète et définitive de l’installation initiale, indique encore la commune.