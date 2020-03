Après deux éditions riches en ateliers, en rencontres et en apprentissages, le projet No Impact Jette lance son édition 2020. Le challenge ? Changer sa manière de consommer pour limiter l’impact sur l’environnement et faire des économies.

Depuis la première édition en 2017, les participants de No Impact Jette se penchent sur des actions et des défis autour de trois thèmes : les déchets, l’alimentation et l’énergie. Les résultats de cet exercice sont ensuite réunis dans un programme définitif qui a déjà convaincu 150 ménages de rejoindre le projet.

Si vous êtes Jettois(e) et que le projet vous intéresse, vous êtes invité(e) à une présentation générale de No Impact Jette le jeudi 12 mars prochain à 19h à la bibliothèque néerlandophone, pour poser toutes leurs questions. Durant cette soirée, les participants en apprendront plus sur les modalités de participation à l’édition 2020 de ce programme d’actions.