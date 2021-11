L’idée est poétique, mais s’avère également judicieuse du point de vue écologique. La commune de Jette prévoit de planter une forêt… ou plutôt une "micro-forêt", sur une parcelle de 300 m2 à l’angle des rues Ongena et Jean-Baptiste Serkeyn.

"Au total, 900 arbres de plusieurs espèces vont être plantés, nous explique le premier échevin Bernard Van Nuffel (Écolo), en charge des Plantations. Il s’agit d’un concept du Japonais Miyawaki. Le principe est de recréer les conditions d’une vraie forêt avec un étagement de la végétation sur un temps court avec une surface limitée."

Les arbres seront en effet plantés très proches les uns des autres. "À la recherche de la lumière, ils vont pousser ensemble et monter très vite. Après une vingtaine d’années, on obtient une forêt avec un grand niveau de biodiversité. Cela permettra de rafraîchir le quartier et d’apporter une zone de refuge en milieu urbain." Cet endroit, au sud de la commune de Jette, entre les stations de métro Belgica et Simonis, a d’ailleurs été choisi en priorité pour "son déficit d’espaces verts".

La plantation de la micro-forêt aura lieu les 9 et 10 décembre, en collaboration avec les écoles et les riverains. Le projet est financé sur fonds communal et s’élève à près de 18.000 euros.