En quatre ans, le refuge a recueilli plus de 100 chats chez cette même personne.

Ce jeudi, 24 chats ont été sauvés par le refuge Veeweyde dans un appartement à Jette. Les félins étaient en captivité dans l'habitation d'une dame récidiviste vivant dans un 60m². Selon les intervenants, une vingtaine de chats seraient encore à saisir, une intervention qui prendra suite dès lundi.



En quatre ans, l'association a dû intervenir quatre fois chez cette même personne, recueillant en tout plus de 100 chats se trouvant toujours dans le même état: "en totale détresse psychologique, vivant dans leurs excréments les uns sur les autres, autistes et sauvages", explique Ludivine Nolf, porte-parole de Veeweyde. "Cette personne âgée se trouve régulièrement dépassée par la prolifération et les maladies des chats qu’elle continue à recueillir, et ce malgré nos demandes de suivi afin qu’elle respecte la loi et fasse stériliser ses animaux."

Le locataire vivant en dessous de cet appartement a par ailleurs évoqué de l'urine de chat qui coule le long de ses murs.

Les intervenants ont recueillis les animaux dans le calme et ces derniers sont actuellement suivis de près, en isolement dans les installations du refuge. La police et le service Bien-être animal de Bruxelles Environnement étaient également sur place.

"Tous atteints de consanguinité, ces chats sont autistes. Ils n’ont jamais été manipulés, ne se laissent pas approcher, n’avaient jamais été vus par un vétérinaire et n’étaient donc ni stérilisés, ni pucés, ni vaccinés. Ils sont tous dans un état psychologique déplorable." Si aujourd'hui les pauvres bêtes ont pu toutes être vaccinées, le processus de sociabilisation risque de prendre quelques semaines dûes à leur conditions de captivité. "Ils ne seront pas du tout mis à l'adoption tout de suite. Ça va prendre beaucoup de temps."

"On se pose la question du contrôle de cette situation par la police qui la connait bien puisqu’ils nous appellent chaque année pour saisir ses chats qui se sont multipliés. Comment faire respecter la loi qui impose aux particuliers de stériliser leurs chats ? Nous-mêmes n’avons pas de pouvoir verbalisant, tout ce qu’on peut faire c’est tirer la sonnette d’alarme. On ne veut plus être le dernier maillon de cette chaîne de malheurs", déplore Ludivine Nolf.

De son côté, Gaëtan Van Goidsenhoven (MR), président de Veeweyde, envisage de porter plainte contre cette personne récidiviste. "Nous n’accepterons plus une nouvelle récidive, nous refusons d’être complice plus longtemps de cette cruauté."