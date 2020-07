Dans une volonté de modernisation, la commune de Jette change de logo et vous demande votre avis.

Le logo de la commune de Jette a presque 30 ans. Pour se moderniser, l'administration locale a donc réfléchi à une nouvelle identité graphique. Trois nouveaux logos ont donc été créés. Et la commune vous invite à les départager en votant pour votre préféré sur la page Facebook de Jette.

Pour participer, il faut être abonné à la page et liker le post avec l'emoji correspondant à votre logo favori. Le vote se clôturera le 31 juillet et s'ajoutera à celui du Collège, du comité de direction et des membres du personnel de l'administration. Sur les bâtiments communaux, le site et la communication papier : l'identité graphique de la commune changera petit à petit à partir de septembre.