La commune de Schaerbeek va modifier le marquage au sol à l'intersection entre la chaussée de Helmet et la rue Waelhem, là où une jeune fille de 14 ans a été renversée le 13 juin dernier. L'échevine de la Mobilité Adelheid Byttebier (Groen) a confirmé lundi soir cette information de Bruzz. Une décision à ce sujet avait déjà été prise le 4 juin, soit avant l'accident. Chaussée de Helmet, le trafic deviendra prioritaire par rapport aux véhicules venant de la rue Waelhem. Une ligne blanche continue indiquera que les voitures ne peuvent pas dépasser le tram. Et une zone de passage sera peinte en rouge pour les cyclistes qui souhaitent continuer tout droit sur la chaussée de Helmet et doivent donc traverser les voies du tram.

Ces modifications proposées par les habitants avaient été approuvées le 4 juin par les autorités communales. Elles avaient été émises dans le cadre du projet européen de démocratie participative Looper, coordonnée par la VUB et le mouvement Bral pour améliorer la mobilité dans le quartier Helmet à Schaerbeek.

La semaine dernière, une jeune fille de 14 ans a été renversée par un chauffard au croisement entre la chaussée de Helmet et la rue Waelhem. La victime a été hospitalisée dans un état critique mais son état est jugé stable actuellement. Le conducteur du véhicule, qui avait pris la fuite après l'accident, a été arrêté peu après. Il a été depuis libéré mais reste inculpé.