Il va passer devant le juge d'instruction aujourd'hui. Celui-ci devra confirmer ou non le mandat d'arrêt demandé à l'encontre du suspect par le parquet.

Le conducteur interpellé hier était sous le coup d'une déchéance du permis de conduire. Le parquet ajoute que le suspect est un récidiviste.

La voiture était bien un véhicule de location comme nous l'indiquions dans l'édition de ce matin. Elle n'était pas loué au nom de l'auteur.

Le parquet de Bruxelles requiert les préventions de coups et blessures volontaires avec circonstances aggravantes de délit de fuite et de récidive.

Il risque, selon le parquet, entre 1 mois et 8 ans de prison sans compter les amendes et les dommages et intérêts possible au civil compte tenu des blessures de la victime. Cette dernière doit encore rester à l'hôpital.