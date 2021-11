C’est un retour sur les planches qui réjouira les amateurs d'humour déjanté ! La troupe "Niveau 5", composée des anciens comédiens de la célèbre revue belgo-belge "Sois belge et tais-toi", revient avec un nouveau spectacle, et non des moindres : "Le tour du monde en 80 jours" d’Azzopardi et Danino, une adaptation burlesque du mythique roman éponyme de Jules Verne.