Dans la nuit de lundi à mardi, Joey Sakala, Bruxellois non-voyant, s'est fait violemment agresser et dérober son sac avec ses smartphones à l'intérieur.

"Urgent, à partager un maximum, faites tourner svp". Joey Sakala, non voyant, a lancé un appel à l'aide ce mardi sur sa page Facebook. Il raconte, dans un post écrit et une vidéo, que lundi soir vers 23h15 il s'est fait agresser violemment par cinq individus alors qu'il était assis sur un banc en centre-ville à proximité de la gare centrale, au terminus du bus 38.

Les agresseurs, qui s'exprimaient en roumain selon la victime, lui ont dérobé son sac en bandoulière bleu marine de la marque Fred Perry. Joey Sakala précise sur sa page que le sac contenait deux iPhones et donne plusieurs détails sur les gsm. La victime, aveugle depuis ses 15 ans, témoigne de la brutalité des attaquants. "Ce qui me choque encore le plus ce soir, c’est quand ils m’ont étranglé pour prendre le sac".

Et de confier plus tard : "Ils m'ont étranglé par derrière. J'ai lutté, j'ai lutté. J'ai crié au secours deux fois". Joey Sakala, âgé de 32 ans, a également été frappé à l'épaule par l'un des assaillants. "Un des gars s’est assis à côté de moi […] et il m’a tapé sur l’épaule". Dans la vidéo, le trentenaire, encore sous le choc, a des sanglots dans la voix. "Je n'arrête pas de pleurer depuis mon agression", raconte-t-il aujourd'hui. Vers minuit, dans la nuit de lundi à mardi, il a porté plainte au commissariat.

Aujourd'hui, Joey Sakala revient sur cet événement traumatisant. "Ils ont profité de mon handicap. Ils m'ont tourné autour longtemps pour voir si je pouvais les voir, les identifier. Cinq individus sur une personne, de base c'est fou mais qui possède en plus un handicap, c'est grave."

Joey Sakala dénonce également dans ses posts l'attitude des témoins qui n'ont pas bougé pour l'aider, ainsi que celle des policiers. "Quand la bande me tournait un peu trop autour et que je me sentais mal, j’ai appelé le commissariat central, décrit Joey Sakala. Il m’a dit, sur un ton 'rien à foutre', qu’il enverrait quelqu’un". Les policiers sont arrivés à deux à peine 2 minutes après le départ de la bande. Et de poursuivre sur la réplique de l'un des policiers : "Il m’a dit que vu que j’étais fragile, je n’avais rien à foutre au centre-ville seul. C’était hyper choquant aussi. Parce qu'on est handicapé, il faut rester chez soi ?". Le Bruxellois l'a signalé au comité P.

Aujourd'hui l'enquête est en cours. Joey Sakala souhaite retrouver ses téléphones mais surtout son sac qui a une valeur sentimentale pour lui.