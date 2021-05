À Anderlecht - chaussée de Mons pour être précis - un magasin particulier suscite un bel engouement depuis son ouverture : "Le Magasin gratuit". Comme son nom l'indique, dans cet établissement, tout est gratuit ! Nous y avons rencontré Léo Fernandez, l'un des initiateurs de ce projet.

Dans ce magasin ouvert depuis le 3 mai, les clients peuvent trouver leur bonheur dans tout ce qu'ils souhaitent : livres, ustensiles de cuisine, vêtements, chaussures et même des radios ou, encore, des valises. En clair, il y a de tout. Et l'échoppe ne désemplit pas. Léo Fernandez, qui suit le bon déroulement du commerce, ne s'attendait pas à. un tel succès. "Franchement non ! Le premier jour, il y avait 25 personnes présentes, puis le deuxième, cinquante et, désormais, plus de 250", sourit le jeune homme.

Avant de devenir un magasin gratuit, ce local de la chaussée de Mons était occupé par Oxfam. "Ils vendaient un euro pour deux kilos de vêtements, c'était beaucoup pour pas grand-chose, se rappelle l'étudiant, alors en stage chez Markettt (la société qui loue les locaux et signe les contrats). Lors de mon arrivée, mon maître de stage me dit : tu as le local, on va essayer de pousser l'idée plus loin en ouvrant un magasin gratuit. Donc lance-toi sur la façon dont on pourrait agencer les choses."

Le magasin ouvre ses portes quelques semaines plus tard et rencontre un succès inespéré. Mais qu'est-ce qui a réellement motivé les initiateurs de ce projet ? "En fait, on se dit qu'il y en a qui ont beaucoup et d'autres, non, explique-t-il. Concrètement, si on peut être une balance entre ceux qui donnent et ceux qui prennent, ceux qui se libèrent d'un poids et ceux qui en profitent car ils en ont besoin, cela nous rend heureux."

© DR

L'étudiant en dernière année d'études de management de tourisme et du loisir est accompagné de plusieurs bénévoles. "Ils sont 8 ou 9". Lui n'est pas payé, contrairement aux bénévoles, à raison de 25 euros par jour. "Je trouve que c'est une super idée de faire plaisir aux autres, embraye Christiane, l'une des bénévoles. Je pense que ce type de démarche est important car de nombreuses personnes se sont retrouvées dans la précarité avec la crise sanitaire et le fait de donner son temps a beaucoup de valeurs."

Si rien n'est payant, il existe cependant des règles. "On tente de ne laisser entrer que quatre clients à la fois, indique l'étudiant. De plus, il n'est possible de repartir qu'avec un seul objet par jour pour que le magasin ne soit pas dévalisé d'un coup. Enfin, pour remercier ceux qui sont venus offrir leurs biens, on demande aux clients de les remercier par un petit mot."

Pour les intéressés, l'établissement est ouvert de 11h à 17h du lundi au vendredi. Mais dépêchez-vous, il ferme ses portes le 25 juin prochain... en théorie. "Cela correspond à la fin de mon stage, précise Léo. Selon lui, il est possible que ce commerce pas comme les autres poursuive son aventure. "Jusqu'au 25 juin, le magasin est financé par la VGC (Commission communautaire flamande, NDLR) pour la location du local, la décoration et aussi le transport. À cette date, le budget s'arrête pour les bénévoles et la location. Mais cela pourrait continuer si mon collègue trouve de quoi se faire financer et qu'il trouve une personne responsable. Car de mon côté, ce ne sera plus possible avec mes études."