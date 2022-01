"Je manque d’arguments rationnels pour expliquer la ligne de la Région." C’est le constat de Catherine Seigneur, membre de l’ASBL Savons la friche Josaphat. La Région prévoit 1 200 logements pour le site, dont la partie ouest est classée à "très haute valeur biologique" par Bruxelles Environnement.

En avril 2020, la Commission régionale de développement avait pointé du doigt plusieurs problèmes de densité et d’environnement dans le Plan d’aménagement directeur (PAD) de la friche. L’été dernier, le gouvernement propose alors une version 1 bis qui ne convainc pas Catherine Seigneur. "Ils ont diminué la densité d’habitants mais gardé les mêmes volumes. L’implantation au sol reste donc la même alors que c’est ce qui posait problème pour la biodiversité."

Un plan B avait pourtant été mis au point par des associations locales et environnementales. "On avait réussi à faire un autre scénario avec le même nombre de logements mais en préservant la zone ouest, la plus riche en biodiversité. On a eu à peine cinq minutes pour proposer ce plan."

Catherine Seigneur accuse la Région de feindre la concertation. "On a eu les documents du nouveau PAD trois semaines avant l’enquête publique de septembre 2021. Ça représente des milliers de pages traitées. La réunion de concertation a eu lieu un mois après le début de cette même enquête publique… C’est un simulacre de concertation."

La Commission régionale de développement (CRD) doit synthétiser les résultats de cette enquête publique et émettre un avis sur la version 1 bis pour le 25 janvier 2022. Un avis qui n’est pas contraignant pour le gouvernement.

Rentabilité ou vraie nécessité

À un kilomètre au sud-est de la friche, Guy Castadot, membre du comité Mediapark, s’inquiète aussi pour les espaces verts. Il dénonce la volonté de la Région de construire dans le bois Georgin, situé à l’arrière des bâtiments de la RTBF-VRT. Suite à l’avis de la CRD sur le PAD Mediapark, le gouvernement bruxellois accepte en juin 2021 de revoir sa copie. "Il devrait retirer trois îlots qui devaient être bâtis au sud du bois." Première victoire pour le comité, qui ne souhaite pas s’arrêter là. "Des constructions sont toujours prévues dans la zone."

Guy Castadot attend maintenant l’enquête sur la présence de lérots (espèce protégée) qui devrait aboutir en mars et la nouvelle version du PAD.

"Il y a des espaces inoccupés ici. Des bureaux vides. Avec le télétravail, leur nombre devrait augmenter. Pourquoi continuer de vouloir construire du neuf ? On a passé le boom démographique dans la région." Le comité constate déjà la présence de "3 420 nouveaux logements aux alentours du Mediapark ".