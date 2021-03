" So-so-so, solidarité, avec les femmes du monde entier !" Toute la matinée, plusieurs collectifs féministes, dont le groupe 8 maars, ont uni leur voix en cette journée internationale des droits des femmes à Bruxelles. Devant les passants et les journalistes, plusieurs dizaines de femmes, toutes vêtus de violet et de noir, ont organisé toute une série d'actions en faveur de l'obtention de plus d'égalités. Dans la rue du Grand Hospice tout d'abord, juste derrière la place du Béguinage, le collectif Action Logement Bruxelles a entonné plusieurs chants féministes et réalisé plusieurs chorégraphies. " Notre mobilisation a pour but de visibiliser la présence des femmes dans l'espace public et de montrer qu'en ce 8 mars les femmes sont au rendez-vous pour revendiquer leurs droits", affirme Léa D., co-présidente d'Action Logement Bruxelles. Les femmes demandent également aux autorités bruxelloises de mettre à disposition des logements inhabités pour les personnes sans-abri. " Rien qu'a Bruxelles, on pourrait loger plusieurs centaines de personnes en demande de logement. On ne peut pas avoir des logements vides et des gens à la rue", scande Léa dans le dictaphone.