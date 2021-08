Belle action de solidarité de la part des forains du Midi. Ce mardi, les tenanciers ont ouvert gratuitement les portes de leurs attractions aux enfants malades ou porteurs d’un handicap, ainsi qu’à leurs frères et sœurs, venus d’un peu partout en Belgique.

“Cela fait 17 ans qu’on organise cet événement et on a chaque année une centaine de participants… et j’espère que cette tradition sera encore perpétuée quand je ne serai plus là”, commente Patrick De Corte, le président de l’Union des forains bruxellois.

Entre 14h et 17h, les enfants, encadrés par plusieurs associations spécialisées, ont pu profiter librement des différentes activités et des délices de la grande fête foraine bruxelloise. “Les enfants ont reçu un t-shirt, qui permet d’avoir un accès aux attractions”, indique la porte-parole de l’échevin bruxellois des Affaires économiques, Fabian Maingain (Défi).

Avec les frères et sœurs

À voir le sourire des enfants : le pari était réussi ! “C’est vraiment super cool”, rigole la petite Évy en sortant d’une attraction à grande vitesse. “J’habite près de Mons. Quand je viens à Bruxelles, c’est souvent pour aller à l’hôpital. Ça me fait vraiment plaisir de venir ici pour autre chose”.

Les frères et sœurs étaient également conviés à cette après-midi de fête. “La maladie touche toute la famille de l’enfant. On prend donc les frères et sœurs, car eux aussi font face à un quotidien parfois difficile. Cela permet également aux parents de prendre un moment pour eux pendant que les enfants sont avec nous à la foire”, nous explique Vanessa Lo Gioco, une des fondatrices de l’association Ohana Children.

Une invitation qui réjouit notamment le jeune Emmanuel, atteint de la drépanocytose, venu avec ses frères et sa sœur pour profiter des attractions et de l’ambiance festive de la Foire du Midi. “C’est chouette de venir ici tous ensemble”, confie le jeune. “Je connais maintenant presque toutes les personnes de l’association. Je suis même déjà parti au Canada avec l’organisation. C’est vraiment un beau souvenir”.

Ryad Merhy comme parrain

Cette édition 2021 avait pour parrain le boxeur professionnel Ryad Merhy, qui a passé son après-midi avec les petits dans les attractions. “Je connais bien Patrick [De Corte] : il m’a proposé de participer à cette édition et j’ai directement accepté. C’est une thématique qui me touche énormément, et encore plus depuis que je suis devenu à mon tour papa”, nous confie le sportif de haut niveau.