Les hommes et femmes du feu bruxellois ont un message à faire passer en cette Journée internationale des pompiers.

A l'occasion de la Journée internationale des pompiers ce lundi 4 mai, les pompiers de Bruxelles se disent fiers de pouvoir prendre soin des habitant(e)s de la capitale.

"Ces temps Covid-19 nous mettent devant les faits. Prendre soin les uns des autres est la base de notre travail. Cela a toujours été et sera toujours le cas. C'est pourquoi nous sommes fiers de prendre soin de vous en tant que pompiers-ambulanciers. Mais nous sommes également fiers de tous les professionnels qui, chaque jour, sauvent des vies, à soigner et à enseigner. Et nous sommes très fiers de tous ceux et celles qui prennent soin des enfants, des membres de la famille, des voisins... Avec vous, nous sommes fiers de prendre soin !"

"Nos sirènes hurleront très fort ce soir à 20 heures !", conclut le communiqué.