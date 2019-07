"The kids are back in town !" L’objectif du slogan de la 139e édition de la Foire : mettre les enfants et les familles de forains à l’honneur. L’artiste Martine Zunini vous propose ainsi dix portraits de forains, mettant en exergue aussi bien la personne que son métier. Alexandra Dotremont, Henri Vandervaeren et Chloé Van Doorslaer : tous se sont prêtés au jeu. Un onzième portrait est dédié à Denis Delforge, figure incontournable de la Foire, décédé cette année à Mons.

(...)