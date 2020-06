Parmi les priorités du nouveau chef de corps : le service au citoyen, la communication et la transparence. Trois axes qui ont cruellement fait défaut dans cette zone pendant de nombreuses années.

Jurgen De Landsheer a été nommé chef de corps de la zone de police Midi hier lundi. Ce Flandrien âgé de 42 ans est un ancien gendarme. "Il a démarré sa carrière au sein de la brigade d’Anderlecht. Suite à la réforme de la police, il a été rattaché à la zone de police Midi en tant que responsable du quartier Midi (Gare du Midi et alentours", explique la zone dans un communiqué.

"Quelques années plus tard, Jurgen De Landsheer sera nommé à la tête du service Intervention de la division Saint-Gilles/Forest. En 2008, il devient officier de liaison au ministère de la Justice où lui seront principalement confiés les dossiers suivants : les nouvelles prisons, le transport de détenus et la médiation lors d’actions syndicales au sein des établissements pénitentiaires. Jurgen De Landsheer a été chef de corps de la zone de police Grammont/Lierde avant d’intégrer la zone Midi."

"Je souhaite mettre l’accent sur l’innovation et la communication", explique le nouveau chef de corps. "Ma vision trouve son point de départ dans une fonction de police orientée vers le citoyen et reposant sur une communication et un partenariat transparent avec l’ensemble des acteurs de la chaîne de sécurité . Mon objectif est de pouvoir contribuer à orienter ce corps de police vers le chemin du renouveau."