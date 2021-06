La commune de Saint-Gilles a débloqué 300 000 euros, sous forme de primes, pour soutenir les 400 établissements Horeca installés sur son territoire. Le montant de cette prime variera selon de l’importance de la perte de chiffre d’affaires.

Pour les établissements ayant connu une perte de chiffre d’affaires de moins de 40% elle sera de 500 euros, pour ceux dont la perte se situe entre 40 et 60% la prime s’élèvera à 800 tandis que les établissements les plus touchés qui ont connu une perte de chiffre d’affaires de plus de 60% recevront 1 100 euros.

Saint-Gilles avait déjà supprimé les taxes destinées aux commerce et mis en place d’un guichet local de soutien aux indépendants ou encore un soutien à la relance digitale des commerces via des coachings digitaux, des livraisons financées par la commune et un soutien pour la réalisation de vidéo promotionnelle.

Les informations pour toucher la prime, c'est en cliquant sur ce lien.