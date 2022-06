L'avocate générale a requis, vendredi matin, devant la cour d'assises de Bruxelles, une peine de 30 ans de prison à l'encontre de Damian Werengowski, une peine de 20 ans de prison à l'encontre de Patryk Wisniewski et une peine entre 15 et 18 ans de prison à l'encontre de Konrad Puchalski, tous trois reconnus coupable du meurtre de Michal Lenard. Elle a requis une peine de 15 ans de prison à l'encontre de Jaroslaw Poplawski et une peine de 10 ans de prison à l'encontre de Krysztof Sadowski, tous deux reconnus coupables de coups et blessures volontaires, prémédités, ayant entraîné la mort sans intention de la donner.

L'avocate générale a requis la peine maximale encourue pour meurtre à l'encontre de Damian Werengowski, qu'elle considère comme extrêmement violent et agressif. Elle a également rappelé qu'il est celui qui a "monté l'équipe" pour s'en prendre à Michal Lenard. Damian Werengowski ne s'est pas présenté au procès vendredi matin, quelques heures après avoir été reconnu coupable de meurtre. Ses avocats, Me Stéphane Jans et Me Catherine Forget, se sont dits sans mandat pour continuer à le représenter.

Concernant Konrad Puchalski, l'avocate générale a estimé qu'il fallait tenir compte de circonstances atténuantes: ses aveux pendant l'enquête et donc sa "prise de responsabilité rapide", ainsi que son absence d'antécédents criminels. Pour Patryk Wisniewski, la représentante du ministère public a estimé qu'il fallait prendre en compte le rapport psychiatrique inquiétant, mentionnant un risque de récidive, mais elle a souligné son courage d'avoir avoué, durant le procès, qu'il était l'auteur des coups de couteau mortels.

Concernant Krysztof Sadowski, la procureure a concédé qu'il n'avait pas le même profil délinquant que les autres, mais elle a considéré qu'il ne fallait pas lui reconnaître de circonstances atténuantes. "Même si ce n'est qu'un suiveur, il doit prendre ses responsabilités", a-t-elle dit.

Enfin, pour Jaroslaw Poplawski, la magistrate a tenu compte de son rôle majeur. "Il était en prison en Pologne lorsqu'il a donné l'ordre de s'en prendre à Michal Lenard. Sans cet ordre, il n'y a pas d'expédition punitive, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de procès... Sans cet ordre, Michal est vivant", a-t-elle exprimé. Elle a également demandé aux jurés de tenir compte de ses dénégations et du fait qu'il n'y a donc "aucune prise de conscience" dans son chef.

Le 31 mars 2019 vers 01h00, Michal Lenard, un ressortissant polonais de 22 ans, a été poignardé à mort devant sa famille. Quatre hommes encagoulés et armés, notamment d'un maillet et d'un couteau, se sont présentés chez lui, au domicile de sa mère, rue Maes à Ixelles. Les assaillants ont molesté la victime devant sa mère, sa compagne et la fille de cette dernière, âgée de trois ans. Il a reçu dix coups de couteau dont un a percé le péricarde et a provoqué sa mort.

Les jurés ont considéré que l'initiative de cette expédition punitive provenait de Jaroslaw Poplawski, qui n'acceptait pas que son ex-compagne soit en couple avec Michal Lenard. Mais ils ont estimé qu'il n'a pas ordonné la mort de la victime. Ils ont ensuite établi que Damian Werengowski, homme de confiance de Jaroslaw Poplawski, avait recruté des hommes pour exécuter ce règlement de comptes, et que Konrad Puchalski, Patryk Wisniewski et Krysztof Sadowski y ont participé.

Selon l'arrêt de culpabilité, Patryk Wisniewski est l'auteur des coups de couteau mortels, tel qu'il l'a avoué, et Konrad Puchalski et Damian Werengowski sont co-auteurs. Krysztof Sadowski n'a, quant à lui, pas pu savoir que Patryk Wisniewski était armé d'un couteau et n'a pas vu la scène des coups, selon la décision de justice.