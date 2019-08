La commune d’Ixelles est particulièrement préoccupée par le nombre croissant de grands projets immobiliers privés de kots étudiants réalisés ou en cours sur son territoire. Elle accueille déjà plus d’un quart du parc de kots bruxellois (27 % de l’ensemble du parc régional se situe à Ixelles). Environ 12 500 étudiants logent sur Ixelles, dont 11 000 en kot ou en colocation.

La demande sans cesse croissante et le manque de disponibilité sur le marché du kot conventionné (géré par les universités, à loyer plancher donc) ont logiquement attiré les promoteurs privés plus habitués par le résidentiel classique. Sur ces huit dernières années, les projets immobiliers privés et spéculatifs ont poussé comme des champignons. Depuis juillet 2010, 2 425 kots ont été construits. Certains projets développés par des sociétés comme Eckelmans, Patrimmonia, Upgrade West mais aussi Bouygues ou Immobel dépassent les 300 unités par site. Tandis que plus de mille nouveaux kots sortiront de terre endéans les cinq prochaines années, en ce compris les projets développés sur le campus de la plaine (ULB/VUB), sur le territoire ixellois.





(...)