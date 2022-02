Au fur et à mesure des années, le nombre de questions écrites est en augmentation. Alors "course à l'échalote" pour figurer dans les "hit-parades" ou essentiel contrôle démocratique ? Le point sur ce système !

Auprès du ministre Clerfayt par exemple, on estime le coût des réponses aux questions des députés à environ 6,8 équivalents temps plein (ETP). Chez la ministre Van den Brandt : 4,5 ETP. Seuls deux membres du gouvernement avancent une estimation de "prix par question" : environ 300 € selon Alain Maron pour Bruxelles Environnement et 665 € selon Nawal Ben Hamou. Le parlement bruxellois, quant à lui, coûte 50 millions d'euros par an aux contribuables. Pire, au fur et à mesure des années, le nombre de questions écrites est en forte augmentation.