Le budget alloué aux primes énergie en 2021 sera de 30 millions d'euros, soit près du double du budget de 2019. "Soutenir les Bruxellois(es) dans leurs projets de rénovation, c'est leur permettre d'accéder à un meilleur confort et de réduire leurs factures, tout en soutenant une relance locale et en œuvrant à atteindre nos objectifs climatiques", explique le ministre de l'Environnement et de l'Energie Alain Maron (Ecolo).

Pour rappel, la Région bruxelloise s'est engagée à réduire de minimum 40% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Or le bâti bruxellois est responsable de plus de 70% de la consommation énergétique bruxelloise et de 60% des émissions directes de gaz à effet de serre.

L'augmentation du budget permettra aux primes énergie 2021 de couvrir jusqu'à 70% de la facture d'isolation. Des bonus de 10 à 20% seront en outre mis en place pour les Bruxellois(es) qui font une rénovation d'ensemble ou un audit préalable. La Région prévoit également un soutien pour la sortie du mazout et un accompagnement individualisé pour chaque maître d'ouvrage.