Le tribunal correctionnel de Bruxelles a prononcé, vendredi matin, des peines entre 300 heures de travail et 8 ans de prison à l'encontre de quatre personnes prévenues pour exploitation de jeunes femmes. Elles ont été reconnues coupables d'avoir forcé au moins quatre filles majeures et au moins quatre autres mineures à se prostituer.

Le principal prévenu a écopé de 8 ans de prison avec arrestation immédiate. Le tribunal a notamment tenu compte du fait qu'il était en état de récidive légale et qu'il a commis les faits alors qu'il était en libération conditionnelle. Il avait déjà été condamné, par le même tribunal, pour des faits similaires dans le cadre d'un autre réseau de prostitution.

Le second prévenu a été condamné à 6 ans de prison avec arrestation immédiate également. Le tribunal a considéré qu'il avait agi sous les ordres du premier. La prévenue, quant à elle, a écopé de 5 ans de prison avec sursis probatoire, et le dernier prévenu a été condamné à une peine de travail de 300 heures.

Ces quatre personnes ont été reconnues coupables d'avoir mis en place un réseau de prostitution, en forçant, à l'aide de menaces et de violence, plusieurs jeunes femmes, certaines mineures, à entretenir des relations sexuelles avec des hommes dans un appartement loué à Saint-Gilles. Les victimes étaient inscrites par les prévenus sur le site Web de prostitution Quartier rouge. L'une d'elles, âgée de 16 ans, a raconté qu'elle était forcée de satisfaire 20 à 30 clients par jour. C'est son témoignage qui a permis à l'enquête de démarrer, en 2018.