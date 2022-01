Un sixième prévenu écope d'une peine de 60 heures de travail. Seuls trois prévenus étaient présents à l'audience. Ils affirment qu'ils ignoraient avoir commis des actes illégaux.

Les prévenus étaient poursuivis pour infraction à la loi CITES, qui transpose en droit belge la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction.



"La législation ne vise pas seulement les animaux vivants qui font l'objet d'un commerce, mais aussi toutes sortes de produits dérivés, tels que l'ivoire, les porte-clés en hippocampe séché, les sacs à main en cuir de crocodile ou de serpent, les plumes de perroquet, ainsi que les plantes et les produits dérivés comme les médicaments, les cosmétiques, les meubles en bois tropical, etc. Le non-respect de cette législation constitue une réelle menace pour la biodiversité et est donc sévèrement puni", explique la porte-parole du parquet de Hal-Vilvorde Carol Vercarre.



Trois prévenus ont été condamnés par défaut. Parmi eux, un homme avait importé trois kilos de viande de crocodile en provenance de la République démocratique du Congo. Il a été condamné à une peine de huit mois de prison, assortie d'une amende de 8.000 euros. Une dame qui avait importé autant de viande de crocodile ainsi que des carcasses de tortue d'Ethiopie a écopé d'une peine de six mois de prison et d'une amende de 1.200 euros, tout comme une autre prévenue, poursuivie pour avoir importé de la peau de boa constricteur de Colombie.



Les trois autres prévenus, présents lors de l'audience, ont écopé de peines plus légères. Parmi eux, une dame a été condamnée à une peine de travail de 60 heures pour avoir été interpellée en possession de 700 grammes de viande de suricate du Congo. Une autre a écopé de six mois avec sursis et une amende de 800 euros pour avoir importé 2,36 kilos de viande de crocodile.

Enfin, le tribunal a infligé une peine de huit mois de prison avec sursis et une amende de 1.600 euros à un homme qui avait importé deux carcasses de singe et 31 kilos de viande d'antilope.