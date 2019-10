En août dernier, le jeune homme avait été fauché par une voiture de police en sortant de la galerie Ravenstein.

Une marche blanche est organisée ce dimanche 27 octobre en mémoire à Mehdi, ce jeune homme de 17 ans mortellement percuté par une voiture de police alors qu'il fuyait un contrôle. Le jeune homme sortait de la galerie Ravenstein. C'est en s'engageant, en courant, sur la rue Cantersteen qu'une voiture de la brigade anti-agression l'a percuté. Il n'a pas survécu.

Organisée par le comité Justice pour Mehdi, cette marché aura lieu ce dimance 27 octobre à 14h au départ de la place De Brouckère. Le cortège - tout de blanc vêtu - s'ébranlera en ville jusqu'au Mont des Arts. A 18h, la famille de Mehdi prononcera un discours.

L'enquête sur la mort de Mehdi est toujours en cours. Deux versions s'opposent. Un témoin de l'accident souligne que la voiture de police n'avait pas allumé sa sirène et que le jeune ne courait pas. Les policiers assurent de leur côté que Mehdi fuyait un contrôle anti-drogue et que la voiture roulait bien en Code 3, c'est-à-dire gyrophares allumées et sirènes hurlantes.