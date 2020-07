La deuxième partie de l’appel à projets de la Commission communautaire flamande (VGC) pour Staycation BXL s’est terminée ce jeudi. En tout, quelque 85 initiatives ont été sélectionnées, permettant aux Bruxellois qui resteront chez eux en août de profiter d’événements en tous genres. La première partie de l’appel à projets avait permis l’approbation de 94 projets, pour un budget total de près de 600 000 euros. Au total, la VGC a débloqué 1 million d’euros pour les projets StaycationBXL.

Les projets de staycation sont organisés dans toutes les communes de la Région bruxelloise. Certains débordent des frontières communales, voire s’étendent sur l’ensemble du territoire régional. Il y a par exemple le projet pop-up de récupération de l’eau de la piscine d’Ixelles, temporairement fermée, pour la création d’un cours d’eau artistique, organisée par et pour le quartier. Des ateliers et une fête de quartier investissent le pont (piéton) de la rue Pierre Marchant à Anderlecht. Un bar à lecture vient également prendre quartier dans le jardin de la bibliothèque d’Uccle et une activité Yoga for All est prévue dans les parcs et lieux couverts dans plusieurs communes de Bruxelles.

Il s’agit d’activités culturelles, sportives, de jeunesse et de loisirs. Les organisations aussi bien que les artistes bruxellois individuels ont l’occasion de réaliser leur projet pour l’été. Les projets approuvés pour la première partie sont déjà organisés maintenant. Il est ainsi possible de faire du kayak pour un canal propre ou d’admirer les vitrines de la région se couvrir de fleurs grâce au travail d’artistes. Les projets sont diversifiés et souvent très originaux.

Les Bruxellois ont également la possibilité d’organiser des fêtes et des jeux de quartier. Citons par exemple Brr’Chaud à Schaerbeek ou rue Vanderjeux à Koekelberg/Jette. Ben&Mo op de Chariot sont deux musiciens bruxellois qui arpenteront les centres de soins résidentiels au volant de leur théâtre musical mobile.

"Je crois dans le pouvoir des citoyens engagés pour faire la différence avec de petits projets et renforcer ainsi la qualité de vie dans leur quartier. De très nombreux citoyens s’engagent quotidiennement pour faire de leur ville un endroit meilleur, c’est notre vrai capital, et je reconnais entièrement cet engagement dans les dossiers présentés pour StaycationBXL", a déclaré Pascal Smet.

"Les organisations et les habitants ont fait de leur mieux pour imaginer des projets originaux pour les autres Bruxellois qui passeront leurs vacances dans notre ville : des petites excursions vers des lieux méconnus mais qui valent le détour aux compétitions entre clubs, en passant par des invitations à des représentations de danses typiques venues de loin ou une promenade dans un quartier à part de l’autre côté de la ville… Bruxelles a laissé libre cours à son imagination. Tout cela devrait aboutir sur des staycations inoubliables !", annonce Sven Gatz, membre du collège de la VGC.

"Avec l’ensemble des organisations, nous avons préparé Bruxelles pour un été formidable, adapté aux nouvelles réalités. Nous avons développé une offre riche et diversifiée dans les différents quartiers, celle-ci permettra également de soutenir le redémarrage de Bruxelles. Nous libérons de nouveaux espaces publics pour que les Bruxellois puissent jouer en rue, profiter de quartier à circulation apaisée et de zones résidentielles. C’est grâce à une collaboration admirable que nous sommes en mesure de faire la différence cet été pour de nombreux Bruxellois", conclut Elke Van Den Brandt, présidente du collège de la VGC.