“Une nouvelle fois, le maestro Kazushi Ono a choisi Bruxelles : ce chef d’orchestre accompli, dont la vision transcende les continents, les cultures et les genres, sera le nouveau directeur musical du Brussels Philharmonic”, annonce ce mercredi l’agence de relations publiques, Bepublic par voie de communiqué.

Kazushi Ono a été, entre autres, directeur musical de La Monnaie à Bruxelles en 2002. Il a déjà collaboré avec le Brussels Philharmonic au cours de la saison dernière.

“Je suis ravi d’accepter le poste de directeur musical du Brussels Philharmonic. Notre première rencontre au début de l’année a été un vrai plaisir. J’ai senti que nous avions des atomes crochus et que nous partagions les mêmes valeurs musicales. Je suis impressionné par la sonorité, la sensibilité, la souplesse et la passion dont font preuve les musiciens et convaincu du grand potentiel que nous avons d’accomplir ensemble de grandes choses”, a déclaré Kazushi Ono.

Il succédera à Stéphane Denève dès septembre 2022.

Nommé en 2014, l’actuel directeur musical donnera son dernier concert à la tête du Brussels Philharmonic le 30 juin 2022. Par communiqué, il remercie l’orchestre pour ces sept “belles et riches” années. “Alors que j’ai pris la décision de me concentrer désormais sur mon nouvel orchestre aux États-Unis, l’Orchestre Symphonique de Saint Louis, je suis extrêmement heureux que les musiciennes et musiciens du Brussels Philharmonic soient bientôt entre les excellentes mains de Maestro Kazushi Ono, que j’admire et respecte profondément. Je leur souhaite de tout cœur un grand succès pour leur futur commun !”

À noter encore que ces vendredi 1er et samedi 2 octobre, Kazushi Ono dirigera déjà deux concerts avec le Brussels Philharmonic à Flagey.