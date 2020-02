L'ouverture du musée est prévue pour le 15 mai prochain.

La Belgique cache un trésor depuis 600 ans. Des centaines de manuscrits rassemblés dans une impressionnante bibliothèque par les ducs de Bourgogne. Au carrefour du Moyen Âge et des Temps Modernes, abordant tous les domaines de la pensée, cette "librairie" reprend des textes essentiels de la littérature médiévale. Elle compte parmi les plus grandes bibliothèques de son époque, aux côtés de celles des rois de France, des Médicis ou de la papauté. Des 900 livres de l'époque, 300 ont survécu à la Révolution française, à l'incendie qui a ravagé le palais du Coudenberg et aux deux Guerres mondiales.

Un trésor aujourd'hui conservé à la Bibliothèque royale de Belgique, désormais appelée KBR. Dans une volonté de s'ouvrir au monde, KBR prépare l'ouverture d'un musée exposant de façon permanente 180 documents originaux, dont une trentaine de pièces externes. "Le musée sera dynamique, pour des raisons de conservation. Les normes européennes ne nous permettent pas de garder les manuscrits ouverts plus de quatre mois. Les livres seront donc changés trois fois par an, ce qui permettra aux visiteurs de venir plusieurs fois sur l'année !", explique le curateur du musée Bernard Bousmanne.

© Ennio



Outre les livres, des tableaux, sculptures et objets du quotidien seront exposés dans les deux étages du musée. Au rez-de-chaussée, la visite débutera dans la chapelle de Nassau par une plongée dans le contexte historique de l'époque. Au premier étage, les visiteurs découvriront les étapes de fabrication d'un manuscrit ainsi que le contexte politique, économique et artistique du Moyen Age. Enfin, au deuxième étage seront exposés les manuscrits. La place des femmes dans la société de l'époque sera également abordée. "En tant que musée, nous avons un rôle sociétal à jouer. Nous devions donc nous inscrire dans les enjeux de la société et rappeler que de nombreuses femmes étaient autrices à l'époque."

Avec ce nouveau projet, KBR ne cache pas ses ambitions : le musée espère attirer 100 000 visiteurs par an. Il s'adresse pour cela aussi bien aux spécialistes qu'aux amateurs, aux enfants et aux touristes. Le parcours de l'exposition se déclinera ainsi en cinq langues (français, néerlandais, anglais, allemand, espagnol).

L'ouverture du musée est prévue le 15 mai 2020. L'exposition sera entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, ainsi que l'entrée de la bibliothèque (boulevard de l'Empereur).