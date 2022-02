Les deux sportifs sont nés et résident à Woluwe-Saint-Pierre. Avec cette distinction, ils marchent en quelque sorte dans les pas Eddy Merckx...

Ce jeudi, les frères Kevin et Jonathan Borlée ont reçu la médaille de "Citoyen d’honneur" de la commune de Woluwe-Saint-Pierre. Les deux athlètes belges de niveau international sont tous les deux nés et sont toujours domiciliés dans la commune de l’Ouest bruxellois. Ils s’entraînent d’ailleurs encore régulièrement sur la piste d’athlétisme de Sportcity, grand complexe sportif situé sur l’entité.

Lors de son discours de remise des médailles, le bourgmestre Benoît Cerexhe (CDH) a souligné l’"héritage essentiel" des deux coureurs, "celui d’avoir inspiré, dans l’ombre, des milliers de jeunes gens à se dépasser pour atteindre leurs objectifs qu’ils soient sportifs ou autre". Le père des jumeaux, Jacques Borlée, a de son côté marqué sa "joie de voir ses fils devenir citoyens d’honneur de la plus belle commune bruxelloise, celle de son enfance".

Avant les frères Borlée, les sportifs Eddy Merckx et Muriel Sarkany ont également reçu la distinction sanpétrusienne, tout comme le vicomte Dirk Frimout, les artistes Claude Volter et Michel de Warzée, le chef étoilé Christophe Hardiquest et la modiste Fabienne Delvigne.