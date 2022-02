C’est l’événement gastronomique étoilé de ce début d’année à Bruxelles. Le chef Kevin Lejeune et son restaurant La Canne en Ville (15 sur 20 au Gault et Millau) vont déménager et s’installer au numéro 77 de la prestigieuse avenue Louise.

A peine auréolé de la classification cinq étoiles supérieur, le palace de la capitale le Steigenberger Wiltcher’s frappe fort en accueillant le lauréat du "Jeune Chef de l’Année 2021" et toute son équipe. Un premier contact avait eu lieu lors du second confinement lorsque Kevin Lejeune avait proposé des dîners étoilés dans les splendides chambres de l’hôtel. Une initiative qui avait été couronnée de succès.

Aujourd’hui, c’est d’un véritable mariage dont il s’agit. En effet, la Canne en Ville quitte sous peu son adresse actuelle rue de la Réforme à Ixelles pour intégrer l’un des établissements les plus prestigieux de Bruxelles. L’entrée s’effectuera de manière directe par le numéro 77 de l’avenue Louise.

Pour ceux qui connaissent les lieux, l’espace de restauration jouxtera le Loui, le bar de l’hôtel. Le chef et son équipe vont entièrement rénover l’endroit pour une ouverture programmée dans le courant du mois d'avril. Nul doute que les gastronomes de Bruxelles et plus globalement de Belgique vont se précipiter. Cela permettra aussi au Steigenberger Wiltcher’s de proposer à sa clientèle internationale une adresse gastronomique de haut vol.