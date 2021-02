© R.S. et belga

Depuis mercredi, les larmes ne cessent de couler sur mes joues et les souvenirs de Cassandra jaillissent sans cesse. Je survis maintenant, grâce à mes parents et mon fils qui essaie de me remonter le moral alors qu’il est lui aussi terriblement attristé."

Un peu moins d’une semaine après le terrible drame qui l’a endeuillée, Letty (34 ans), a accepté de répondre à nos confrères du Nieuwsblad. La jeune femme est la maman de Cassandra, cette fillette de 6 ans emportée par la folie suicidaire de son père Kevin. Le jeune homme (35 ans) s’était jeté du haut du viaduc de Vilvorde avec leur fille dans les bras. Ils ont été tués sur le coup.