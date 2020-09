Cousin culturel du panier de fruits et légumes, le panier Kilti invite le public à la rencontre d’opérateurs et de lieux qu’il connaît peu ou qu’il découvrira, pour ainsi éprouver autrement le paysage culturel bruxellois. Séverine Konder, à la barre de ce projet unique, en résume en quelques mots la spécificité : “ Kilti, c’est avant tout l’envie de tisser des liens entre le public, les lieux et les artistes du cru. En construisant des propositions différentes d’un panier à l’autre, qui font la part belle à toutes les formes d’expressions artistiques, nous avons établi une relation de confiance avec nos interlocuteurs.”

Dans chaque panier Kilti, les amateurs de culture trouveront de quoi satisfaire leurs envies au détour d’une sélection de sésames ou d’objets ayant attrait au cinéma, à la musique, au théâtre, à la danse, à la littérature, etc… Et des invitations à découvrir bien des lieux et célébrations, de Brussels By Water à la Villa Empain, de l’Hectolitre (exceptionnellement ouvert au public pour une improvisation de l'acteur Olivier Premel) au Planétarium (avec une projection exclusive précédée d'un concert d'un clarinettiste bruxellois sous un ciel étoilé), sans oublier Les Conteurs en balade, le Cocq’arts Festival, un concert intimiste d’ORISHA, des visites guidées d’exposition et bien d’autres surprises encore.

Pour fêter comme il se doit cette reprise tant attendue, l’équipe de Bah Voyons propose aux curieux deux rendez-vous au goût d’insolite et de surprise. Le 3 octobre tout d’abord, date à laquelle le Théâtre Marni accueillera en grandes pompes la soirée de présentation du panier “Retour vers la Culture”. Les réjouissances se poursuivront ensuite le 19 novembre, avec un panier bilingue spécial Schaerbeek, partie du plan de soutien au secteur culturel initié par les deux échevines de la culture.