Une première en région bruxelloise, tous les seniors de plus de 65 ans résidant à Koekelberg seront visités, dans le respect des règles de distance sociale.

Le service de Prévention et la police du commissariat de Koekelberg sont mobilisés pour l’accomplissement de cette importante mission : la lutte contre l’isolement des personnes âgées. Réunis en six équipes, les fonctionnaires de police, les gardiens de la paix et les travailleurs de rue équipés de leurs masques et gants se rendent depuis la semaine passée auprès de l’ensemble des personnes âgées de plus de 65 ans de la commune, soit près de 1 000 personnes.

A cette occasion, les agents s’enquièrent de l’état de santé des personnes visitées, mais également de leurs besoins et leur remettent une brochure reprenant l’ensemble des numéros utiles. Avec ces données, ce sont près de 300 personnes qui ont pu déjà être rencontrées, et pour certaines des dispositifs d’aides à domicile ont déjà été mis en œuvre : livraison de repas, courses ou de médicaments.

"Ce projet a été mis en place à Koekelberg lors de notre réunion hebdomadaire de sécurité et de prévention où nous évoquons également des aspects sociaux, précise le bourgmestre socialiste Ahmed Laaouej. Avec le coronavirus, les personnes âgées risquent d’être confinées encore plusieurs mois, faisant partie des personnes à risques. A l’aide de cette mesure, nous pouvons adapter nos outils d’accompagnement en répondant au plus près aux besoins de nos aînés.