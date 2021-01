Le projet est le fruit d'une collaboration avec Passa Porta, la maison internationale des littératures à Bruxelles, la bibliothèque francophone de Koekelberg et le Gemeeschapscentrum De Platoo. Il a invité des auteur(e)s à exprimer, au travers de textes courts et écrits dans toutes les langues, ce que la notion de courage leur inspirait.

Avec la complicité de l’artiste plasticien belge Reinout Hiel, ces messages ont été placés dans des nichoirs et sur des pancartes de bois fixés sur des arbres de la place Vanhuffel, du parc Victoria, de la place de Bastogne ainsi que sur les façades de des bibliothèques francophone et néerlandophone, du bâtiment communautaire Kasa, de la Maison Stepman et du Gemeenschapscentrum De Platoo.