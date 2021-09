En cette rentrée scolaire, la commune de Koekelberg a décidé de délivrer des chèques "pass book" d'une valeur de 200 euros pour les élèves du secondaire et de 300 euros pour ceux du supérieur, habitant sur la commune. Ces chèques sont destinés à l'achat de livres pour les étudiants et "pourront être utilisés dans la plupart des librairies et imprimeries y compris ceux et celles des universités", précise le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS).

La commune et le CPAS (Centre public d'action social) de Koekelberg ont mis en place cette mesure de soutien suite aux résultats d'une enquête réalisée par la Ligue des familles cette année "qui annonce que les filières qualifiantes du secondaire restent les plus coûteuses, peut-on lire sur le communiqué. L’étude démontre que la rentrée des classes pour un étudiant du professionnel coûterait en moyenne l’équivalent du salaire mensuel d’un ouvrier.

"Soucieux de réduire les inégalités, nous pensons que c’est une aide indispensable et une dépense en moins pour de nombreuses familles" souligne le bourgmestre socialiste.

La situation arrêtée à ce jour fait état de près de 98 élèves et 168 étudiants à soutenir. A ce chèque se complète une bourse scolaire avec des packs de fournitures scolaires pour plus de 150 familles en difficulté financière.