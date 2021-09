Véronique Capelle et Michel Van Kerk passent de l’opposition à la majorité.

C’est une perte pour le MR koekelbergeois. Selon le journal La Capitale, Véronique Capelle et Michel Van Kerk, deux élus libéraux de la Liste du Bourgmestre, ont décidé de rejoindre Défi. Passant ainsi de l’opposition à la majorité, emmenée par Ahmed Laaouej (PS) et associant les socialistes, les écologistes, le CDH et Défi.

"Le MR ferait bien de s’interroger sur la manière dont ils mènent l’opposition à Koekelberg et à Bruxelles avec une agressivité étonnante", a indiqué le bourgmestre de Koekelberg, Ahmed Laaouej, à nos confrères de Sudpresse.

Le chef de groupe du MR koekelbergeois, Renaud Fleusus, évoque quant à lui "l’illustration d’une totale incohérence" dans le chef des deux nouveaux élus amarantes. Ce changement de parti sera acté lundi prochain à l’occasion du conseil communal.