Après onze éditions à succès de Sérénade, la balade culturelle et amoureuse autour du parc Elisabeth, le concept a été remanié, Covid oblige : les artistes vont à présent à la rencontre des Koekelbergeois(es). La commune et le centre communautaire De Platoo veulent ainsi soutenir les artistes locaux et leur permettre de rester en contact avec leur public

Les participants réservent un créneau horaire et une discipline artistique et se laissent surprendre. Un musicien, poète ou conteur bruxellois vient jouer à leur porte pendant 15 minutes des extraits de son répertoire. Le thème ? L’amour, évidemment.

"Ça fait des mois que les artistes n’ont plus d’opportunités pour jouer devant un public. Pour cela, on a vraiment voulu trouver une formule permettant aux artistes de montrer leurs nouvelles créations ou projets et ainsi leur apporter notre soutien. On espère également surprendre des habitants avec un joli poème, conte ou morceau de musique personnel devant leur porte", explique Marie Bijnens, échevine de la culture néerlandophone à Koekelberg.

Pour plus d'informations et pour réserver votre moment culture, rendez-vous sur le site du projet.