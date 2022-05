Ce 6 et 8 mai aura lieu la fameuse "Fête du Printemps" au Parc Élisabeth de Koekelberg. À cause de la pandémie, la fête avait été annulée deux années de suite. "C’est avec un énorme plaisir que nous vous présentons cette édition de la Fête du Printemps qui nous permettra de nous retrouver dans une ambiance conviviale et festive pour partager des moments inoubliables",commentent le bourgmestre de Koekelberg, Ahmed Laaouej (PS) et l’échevine de la Jeunesse Nadia Badri (PS).

Vendredi, un "verre de convivialité" sera proposé au Parc Élisabeth et un feu d’artifice ("à bruit contenu", insistent les autorités locales) est prévu à 23h. Le samedi, un buffet et un concert "Génération Boys Band" seront organisés, suivis d’une soirée DJ.

Dimanche sera consacré au "Family Day", de 12h à 18h. Sont attendus : jonglages, ateliers chocolat, grimages, minigolf, pêche aux canards, BBQ… Un spectacle gratuit de cirque clôturera les festivités à 17h. Les réservations s’effectuent sur le site communal de Koekelberg.