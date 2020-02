Le conseil communal a donné son feu vert à l'utilisation de bodycams.

Subsidiée à 100% via le plan d’action en matière de sécurité routière 2018, la zone de police de Bruxelles-Ouest a décidé, après plusieurs acquisitions de véhicules, de se doter de bodycams et de ses accessoires en test pour une partie de ses agents.

Koekelberg vient de donner son feu vert au placement de ses dispositifs au sein de sa division. Ces caméras seront utilisées dans un premier temps par les brigades d’intervention, les motards et les agents présents dans les transports publics. Et une évaluation sera ensuite réalisée au terme d’une phase test.

"La mesure ne détonne pas au sein de notre majorité PS/Ecolo/Groen/cdH/Défi/SPa qui dispose d’un important réseau de caméras dans l’espace public récemment consolidé notamment aux abords de la Station Simonis", indique la commune dans un communiqué.

Ces caméras visent à objectiver, avec l'image, les faits lors d'interventions parfois sujettes à contestation, et au-delà, à protéger tant les policiers que les citoyens. Les consignes seront rappelées aux agents porteurs de ces dispositifs : les agents de police informeront préalablement leurs interlocuteurs de l’enregistrement du contenu de leurs interventions.

"Je me réjouis de cette mesure si elle nous permet d'accélérer la justice et de rendre plus transparent le maintien de l'ordre", conclut le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS).