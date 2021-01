Fruit d’un long travail de réflexion et de développement mené par le service informatique et la cellule communication de la commune, ce nouveau site propose un design épuré, intuitif et ergonomique mais aussi une arborescence simplifiée et hiérarchisée qui permet de trouver rapidement les informations recherchées.

Le site se veut centré sur les besoins des citoyens et met ainsi en avant les services en ligne pour simplifier la commande de documents, les démarches administratives mais aussi la prise de rendez-vous.

Doté d’un contenu mis à jour régulièrement, d’un agenda des activités, des dernières actualités et de nombreuses cartes thématiques, ce site présentera au fil des mois des évolutions technologiques et de nouvelles fonctionnalités.

"Après la refonte complète de notre journal communal et la création d’un nouveau logo, ce nouveau site s’inscrit dans notre volonté de développer une nouvelle identité visuelle pour Koekelberg. Une évolution nécessaire pour répondre aux besoins des Koekelbergeois et mettre en avant le dynamisme et le professionnalisme de notre commune", indique le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS).

"L'ancien site Internet de la commune avait fait son temps et ne répondait plus aux attentes des utilisateurs. Le développement d'un nouveau site était donc une priorité afin d'offrir aux citoyens un canal de communication performant en phase avec les évolutions technologiques. De nouvelles fonctionnalités viendront enrichir le site au cours des prochains mois afin de faciliter au maximum les démarches des Koekelbergeois", précise Ossamah Maghfour, échevin en charge du Numérique et de l’informatique.