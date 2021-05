Du 1er au 25 juin, Koekelberg ouvre des salles d’étude à destination des jeunes dès 12 ans qui souhaitent réviser leurs examens dans un endroit calme et à proximité de chez eux. Quatre salles sont ainsi mises à disposition, du lundi au samedi, de 9h à 20h : la salle de réunion du Centre sportif Victoria (rue Léon Autrique, 4), Comenius (rue des Braves, 20), De Platoo (avenue du Panthéon, 14) et Atelier 35 (rue Herkoliers, 35).

"Constatant les difficultés que rencontrent de nombreux jeunes à préparer leurs examens dans de bonnes conditions, nous avions décidé en 2019 d’ouvrir pour la première fois à Koekelberg, des salles d’étude. Vu le succès rencontré, nous réitérons cette offre car l’accompagnement des jeunes sur la voie de la réussite est une des priorités du Collège et nous désirons mettre tout en œuvre pour offrir à tous les mêmes chances et conditions", soulignent le bourgmestre Ahmed Laaouej et l’échevine de la Jeunesse Nadia Badri.

En pratique, les salles sont accessibles gratuitement pour les jeunes âgés dès 12 ans qui résident et/ou qui fréquentent un établissement de l’enseignement secondaire ou supérieur en Région de Bruxelles-Capitale. Afin de respecter les règles de distanciation sociale dans les salles mises à disposition, les étudiants doivent s’inscrire via mail ou téléphone pour réserver des plages horaires.

Un accès gratuit au Wifi est prévu et les conditions d’inscriptions détaillées sont consultables sur le site www.koekelberg.brussels

Les inscriptions se font par mail, salledetude@koekelberg.brussels, ou par téléphone au 02 435 68 09.