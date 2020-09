Situé à une centaine de mètres du kiosque, le pavillon Vanhaudenhove a été construit en 1959 et classé aux Monuments et Sites. Il va vivre dans quelques temps une véritable transformation. Le pavillon sera agrandi pour accueillir d'une part les gardiens de parcs de Bruxelles-Environnement et d'autre part la guinguette et un local de quartier au bénéfice de la commune de Koekelberg.

Financé par la commune et la Région bruxelloise, le projet se veut respectueux des objectifs de l'économie circulaire, suivant le thème des matériaux de référence des bâtiments durables développé par Bruxelles-Environnement et d'une totale réversibilité. L'extérieur du pavillon sera exclusivement composé de matériaux de récupération. L'extension en bois et les éléments de finitions intérieures seront également issues des filières de recyclage.

"Ce pavillon rénové nous permettra d’offrir un véritable lieu de rencontre pour tous les âges dans un cadre verduré et des plus agréables du Nord-Ouest de Bruxelles", se réjouit le bourgmestre Ahmed Laaouej (PS).

Le début des travaux est prévu au printemps 2021.