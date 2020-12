Vendredi dernier, le conseil communal de Koekelberg a approuvé le budget du CPAS pour 2021, pour un montant de 18 391 426,47 euros, dont la dotation communale s’élève à 4 602 551,83 euros, comme prévu dans le plan triennal 2019-2021.

"Malgré les limites de la crise sanitaire, je suis ravi de pouvoir conclure 2020 avec un cadeau de fin d’année pour les enfants de nos bénéficiaires. Pas moins de 400 enfants recevront un chèque de 30 euros pour en faire une véritable fête de Noël", indique le président du CPAS Dirk Lagast (SP.A).

En 2020, le nombre de demandes de soutien a doublé, de quinze par semaine en mars à trente le mois dernier. Pour les RIS et ERIS, on note une augmentation de plus de 15%. Pas moins de 745 Koekelbergeois(es) sont retombés dans le système du chômage temporaire et 1 121 indépendants ont dû faire usage de leurs droits de transition pendant la crise du Covid.

“Afin de faire face à l’aggravation de la crise du logement, le CPAS prévoit la création de trois logements de transit en 2021. Le lockdown est extrêmement lourd. C’est pourquoi le CPAS développe un projet avec divers partenaires pour renforcer la résilience psychologique et un projet pour encourager les gens à faire usage de leurs droits.”